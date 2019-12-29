Великий обмін: Денісова підвела підсумки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Процес взаємного звільнення утримуваних завершився, а робота з подальшого звільнення наших громадян триває. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
“Процес взаємного звільнення завершився! Наші військовополонені повернулись додому. Дехто з них роками чекав можливості ступити на рідну землю та обійняти близьких”, — написала Денісова.
За її словами, зокрема, звільнено: Сергія Іванчука, Юрія Євтушка, Івана Дєєва, Романа Фурсова, Богдана Панюшенко, Сергія Глондара, Олександра Коренькова, Василя Жемелинського, Володимира Воскобойника, Бориса Пундора, Кіма Доланова, Олександра Геймура.
“Вдячна усім, хто доклав неймовірних зусиль для того, щоб процес взаємного звільнення відбувся. Україна ще раз довела, що головною цінністю для держави є її люди. Ми ніколи не залишимо наших співвітчизників без уваги та підтримки. Звісно, нам не вдалось повернути усіх, але робота з подальшого звільнення наших громадян триває”, — написала омбудсмен.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
Попередньо стали відомі їх імена.
Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.