Великобритания собирается к осени выпустить таблетки от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Великобритания заявила о разработке таблеток от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения его в домашних условиях. Препарат планируют выпустить осенью. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, капсулы для лечения, которые планируют выпустить к осени 2021 года, помогут побороть ожидаемую третью волну эпидемии коронавируса.
Сейчас формируется целевая группа для наблюдения за предстоящими испытаниями над новым препаратом для борьбы с коронавирусом. По словам премьер-министра, большинство ученых Британии предполагают приближение третьей волны эпидемии в стране, к которой необходимо быть готовыми.
Контекст
Великобритания объявила о создании международной экспертной группы по вопросу эффективного противостояния новым пандемиям.
Также британские ученые заявили, что будут заражать коронавирусом добровольцев для исследования иммунитета.