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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186159 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187861 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272491 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157212 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Великобритания собирается к осени выпустить таблетки от коронавируса

Великобритания собирается к осени выпустить таблетки от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18081 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Великобритания заявила о разработке таблеток от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения его в домашних условиях. Препарат планируют выпустить осенью. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, капсулы для лечения, которые планируют выпустить к осени 2021 года, помогут побороть ожидаемую третью волну эпидемии коронавируса.

Сейчас формируется целевая группа для наблюдения за предстоящими испытаниями над новым препаратом для борьбы с коронавирусом. По словам премьер-министра, большинство ученых Британии предполагают приближение третьей волны эпидемии в стране, к которой необходимо быть готовыми.

Контекст

Великобритания объявила о создании международной экспертной группы по вопросу эффективного противостояния новым пандемиям.

Также британские ученые заявили, что будут заражать коронавирусом добровольцев для исследования иммунитета.

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