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Велика Британія збирається до осені випустити таблетки від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Велика Британія заявила про розробку таблеток від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування його в домашніх умовах. Препарат планують випустити восени. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, капсули для лікування, які планують випустити до осені 2021 року, допоможуть побороти очікувану третю хвилю епідемії коронавірусу.

Наразі формується цільова група для спостереження за майбутніми випробуваннями над новим препаратом для боротьби з коронавірусом. За словами прем'єр-міністра, більшість вчених Британії припускають наближення третьої хвилі епідемії в країні, до якої необхідно бути готовими.

Контекст

Велика Британія оголосила про створення міжнародної експертної групи з питання ефективного протистояння новим пандеміям.

Також британські вчені заявили, що будуть заражати коронавірусом добровольців для дослідження імунітету.

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