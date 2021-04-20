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В Британии создадут международную группу по противодействию будущим пандемиям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Великобритания объявила о создании международной экспертной группы по вопросу эффективного противостояния новым пандемиям. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

По его данным, в рамках Партнерства по обеспечению готовности к пандемии (PPP), созданного под эгидой Группы семи, на саммите лидеров G7 в июне будут даны рекомендации по поводу того, как достигнуть реализации цели разработки вакцины против новых вирусов в течение 100 дней. “Великобритания полна решимости работать с нашими партнерами, чтобы еще лучше защититься от коронавируса и укрепить готовность к пандемиям в будущем на глобальном уровне. Эта новая экспертная группа в течение многих лет будет способствовать нашим усилиям по защите людей от новых болезней во всех уголках мира”, — сказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Работа PPP будет проходить под председательством старшего научного советника британского правительства Патрика Валланса и при участии руководителей фармацевтических компаний, таких как AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

Дополнение

Ранее глава ВОЗ сообщил, что мир может взять под контроль пандемию COVID-19 в ближайшие месяцы при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

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