У Британії створять міжнародну групу з протидії майбутнім пандеміям

Деталі

За його даними, в рамках Партнерства щодо забезпечення готовності до пандемії (PPP), створеного під егідою Групи семи, на саміті лідерів G7 в червні будуть дані рекомендації з приводу того, як досягти реалізації мети розробки вакцини проти нових вірусів протягом 100 днів. “Велика Британія сповнена рішучості працювати з нашими партнерами, щоб ще краще захиститися від коронавірусу і зміцнити готовність до пандемій в майбутньому на глобальному рівні. Ця нова експертна група протягом багатьох років сприятиме нашим зусиллям щодо захисту людей від нових хвороб у всіх куточках світу”, — сказав британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

Робота PPP буде проходити під головуванням старшого наукового радника британського уряду Патріка Валланса і за участю керівників фармацевтичних компаній, таких як AstraZeneca, Pfizer і Johnson & Johnson.

Доповнення

Раніше глава ВООЗ повідомив, що світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 в найближчі місяці за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.