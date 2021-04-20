У Британії створять міжнародну групу з протидії майбутнім пандеміям

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Велика Британія оголосила про створення міжнародної експертної групи з питання ефективного протистояння новим пандеміям. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

За його даними, в рамках Партнерства щодо забезпечення готовності до пандемії (PPP), створеного під егідою Групи семи, на саміті лідерів G7 в червні будуть дані рекомендації з приводу того, як досягти реалізації мети розробки вакцини проти нових вірусів протягом 100 днів. “Велика Британія сповнена рішучості працювати з нашими партнерами, щоб ще краще захиститися від коронавірусу і зміцнити готовність до пандемій в майбутньому на глобальному рівні. Ця нова експертна група протягом багатьох років сприятиме нашим зусиллям щодо захисту людей від нових хвороб у всіх куточках світу”, — сказав британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

Робота PPP буде проходити під головуванням старшого наукового радника британського уряду Патріка Валланса і за участю керівників фармацевтичних компаній, таких як AstraZeneca, Pfizer і Johnson & Johnson.

Доповнення

Раніше глава ВООЗ повідомив, що світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 в найближчі місяці за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.

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