Світ може взяти пандемію під контроль за кілька місяців - голова ВООЗ

Цитата:

"У нас є інструменти, щоб взяти під контроль цю пандемію протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і справедливо", - сказав Гебреісус.

Деталі

При цьому голова ВООЗ констатував, що смертність через хворобу в світі зростає п'ятий тиждень поспіль. Наразі ВООЗ зареєстровано понад 3 мільйони випадків смерті.

"Щоб досягти 1 мільйона смертей, потрібно було 9 місяців, 4 місяці, щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці, щоб досягти 3 мільйонів", - зазначив Гебреісус.

Також він висловив занепокоєння з приводу "тривожних темпів", з якими COVID-19 поширюється серед людей у ​​віці від 25 до 59 років.

"Кількість інфікувань і госпіталізацій серед людей у ​​віці від 25 до 59 років зростає тривожними темпами, можливо, у результаті (поширення - ред.) більш заразних варіантів і соціального змішання серед молодих людей, що посилилося", - зазначив голова ВООЗ.

Доповнення

Наприкінці минулого тижня голова ВООЗ вказував, що світ наближається до найвищого рівня поширення коронавірусу за весь час пандемії: за останні два місяці відзначено майже двократне щотижневе зростання кількості інфікованих.

За даними ВООЗ, станом на 19 квітня у світі зареєстровано 141 057 106 підтверджених випадків COVID-19, у тому числі 3 015 043 смертей. Станом на 18 квітня було введено 793 484 083 дози вакцин від COVID-19.