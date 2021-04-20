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Мир может взять пандемию под контроль за несколько месяцев - глава ВОЗ

Мир может взять пандемию под контроль за несколько месяцев - глава ВОЗ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Мир может взять под контроль пандемию COVID-19 в ближайшие месяцы при условии справедливого распределения необходимых ресурсов. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в понедельник, передает УНН.

Цитата:

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо", - сказал Гебрейесус.

Детали

При этом глава ВОЗ констатировал, что смертность из-за болезни в мире растет пятую неделю подряд. В настоящее время ВОЗ зарегистрировано более 3 миллионов случаев смерти.

"Чтобы достичь 1 миллиона смертей, потребовалось 9 месяцев; 4 месяца, чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца, чтобы достичь 3 миллионов", - отметил Гебрейесус.

Также он выразил обеспокоенность по поводу "тревожных темпов", с которыми COVID-19 распространяется среди людей в возрасте от 25 до 59 лет.

"Число инфицированных и госпитализаций среди людей в возрасте от 25 до 59 лет растет тревожными темпами, возможно, в результате (распространения - ред.) более заразных вариантов и усилившегося социального смешения среди молодых людей", - отметил глава ВОЗ.

Media briefing on # COVID19 and climate change with @DrTedros and @GretaThunberg https://t.co/56wOAHUWmz

- World Health Organization (WHO) (@WHO) April 19, 2021

Дополнение

В конце прошлой недели глава ВОЗ указывал, что мир приближается к наивысшему уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечено почти двукратный еженедельный рост количества инфицированных.

По данным ВОЗ, по состоянию на 19 апреля в мире зарегистрировано 141 057 106 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 015 043 смертей. По состоянию на 18 апреля было введено 793 484 083 дозы вакцин от COVID-19.

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