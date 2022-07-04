Великобритания вводит запрет на экспорт в беларусь "люкс" товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Правительство Великобритании анонсировало введение новых санкций против беларуси, поскольку режим александра лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению россии в Украину, передает УНН.
Цитата
"Правительство Великобритании во вторник введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против беларуси, поскольку режим нелегитимного президента александра лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению россии на территорию Украины", - говорится в заявлении.
Детали
Данный пакет будет включать запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов (73 млн долларов):
-
- экспорт товаров нефтепереработки;
-
- экспорт передовых технологических компонентов, таких как используемые в квантовых вычислениях;
-
- экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;
-
- импорт белорусского чугуна и стали.
-
Более того, Великобритания также ограничивает доступ беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса – запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
Дополнение
россию и беларусь исключили из Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop. Как сообщили в "Укрпочте", членские права участника этой Ассоциации прекращаются на неопределенный срок впервые.