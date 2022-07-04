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Велика Британія вводить заборону на експорт до білорусі "люкс" товарів

Велика Британія вводить заборону на експорт до білорусі "люкс" товарів

Київ • УНН

 • 117348 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Уряд Великої Британії анонсував введення нових санкцій проти білорусі, оскільки режим олександра лукашенка продовжує активно сприяти незаконному вторгненню росії в Україну, передає УНН.

Цитата

"Уряд Великої Британії у вівторок запровадить нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти білорусі, оскільки режим нелегітимного президента олександра лукашенка продовжує активно сприяти незаконному вторгненню рф на територію України", - ідеться у заяві. 

Деталі

Даний пакет включатиме заборону на імпорт і експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів (73 млн доларів):

  • експорт товарів нафтопереробки;
  • експорт передових технологічних компонентів, таких як ті, що використовуються в квантових обчисленнях;
  • експорт предметів розкоші, включаючи британські твори мистецтва та дизайнерські сумки;
  • імпорт білоруського чавуну та сталі.

Більше того, Велика Британія також обмежує доступ білорусі до британського сектору фінансових послуг світового класу - забороняє більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов’язання та цінні папери в Лондоні.

Доповнення

росію та білорусь виключили з Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop. Як повідомили в "Укрпошті", членські права учасника цієї Асоціації припиняються на невизначений термін вперше.

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