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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Росію та Білорусь виключили з Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop

Росію та Білорусь виключили з Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop

Київ • УНН

 • 147021 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Росію та Білорусь виключили з Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop. Про це пресслужба "Укрпошти" повідомляє в Facebook, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в "Укрпошті", членські права учасника цієї Асоціації припиняються на невизначений термін вперше.

Цитата

"Призупинення членства в Асоціації означає, що пошти Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь в цивілізованому розвитку поштової галузі. А це точно повпливає на їхні відносини з іншими поштами світу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Укрпошта вводить в обіг поштові марки "Садовий жасмин" та "Лаванда", тираж кожної марки – 100 тисяч штук. Вони мають незвичний формат — круглий, а ще надруковані на самоклейкому папері.

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