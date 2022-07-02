Росію та Білорусь виключили з Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop

Деталі

Як повідомили в "Укрпошті", членські права учасника цієї Асоціації припиняються на невизначений термін вперше.

Цитата

"Призупинення членства в Асоціації означає, що пошти Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь в цивілізованому розвитку поштової галузі. А це точно повпливає на їхні відносини з іншими поштами світу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Укрпошта вводить в обіг поштові марки "Садовий жасмин" та "Лаванда", тираж кожної марки – 100 тисяч штук. Вони мають незвичний формат — круглий, а ще надруковані на самоклейкому папері.