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13:44 • 12280 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Россию и Беларусь исключили из Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop

Киев • УНН

 • 147017 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Россию и Белорусь исключили из Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop. Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в "Укрпочте", членские права участника этой Ассоциации прекращаются на неопределенный срок впервые.

Цитата

"Приостановление членства в Ассоциации означает, что почты России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли. А это точно отразится на их отношениях с другими почтами мира", — говорится в сообщении.

Напомним

"Укрпочта" вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда", тираж каждой марки – 100 тысяч штук. Они имеют необычный формат — круглый, а также отпечатаны на самоклеящейся бумаге.

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