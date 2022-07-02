Россию и Беларусь исключили из Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Россию и Белорусь исключили из Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop. Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает в Facebook, пишет УНН.
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Как сообщили в "Укрпочте", членские права участника этой Ассоциации прекращаются на неопределенный срок впервые.
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"Приостановление членства в Ассоциации означает, что почты России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли. А это точно отразится на их отношениях с другими почтами мира", — говорится в сообщении.
Напомним
"Укрпочта" вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда", тираж каждой марки – 100 тысяч штук. Они имеют необычный формат — круглый, а также отпечатаны на самоклеящейся бумаге.