В Україні вводять в обіг марки незвичної форми

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Укрпошта вводить в обіг поштові марки "Садовий жасмин" та "Лаванда", тираж кожної марки – 100 тисяч штук. Вони мають незвичний формат — круглий, а ще надруковані на самоклейкому папері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрпошти.

"Укрпошта 15 липня вводить в обіг поштові марки "Садовий жасмин" та "Лаванда". Серія "Садові квіти" є дійсно унікальною. Марки "Садовий жасмин" та "Лаванда" мають незвичний формат — круглий, а надруковані вони на самоклейкому папері — у форматі наліпки", - сказано у повідомленні.

Зазначено, що особливого шарму поштовим маркам додає ароматизований папір: легенько потерши марки, можна відчути аромат жасмину та лаванди.

Ескізи поштової продукції серії "Садові квіти" розробила Наталія Кохаль, яка є членом Національної спілки художників України та автором багатьох поштових марок, зокрема — "Лелека білий" та "Соловейко східний", які здобули перше місце у конкурсі "Найкраща марка Європи — вибір колекціонера 2019".

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 15 липня о 12:00 у Києві у Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна (метро "Університет").

"Тираж кожної поштової марки — 100 тисяч примірників, номінал — 13,50 грн. Це тариф на пересилання простого листа масою від 50 до 250 г в межах України", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Укрпошта ввела в обіг марку "Листоноша Федір Фекета", що номінована у конкурсі PostEurop на найкращу марку Європи-2020 за темою "Давні поштові маршрути". Марка присвячена легендарному листоноші із села Тур’ї Ремети на Закарпатті, який долав щодня до 60 кілометрів, доставляючи листи. 

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