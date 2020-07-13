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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103966 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113373 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118261 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 152708 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117411 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143024 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104583 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102877 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102344 просмотра

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В Украине вводят в обращение марки необычной формы

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда", тираж каждой марки - 100 тысяч штук. Они имеют необычный формат - круглый, а еще напечатаны на самоклеющейся бумаге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

"Укрпочта 15 июля вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда". Серия "Садовые цветы" является действительно уникальной. Марки "Садовый жасмин" и "Лаванда" имеют необычный формат - круглый, а напечатаны они на самоклеющейся бумаге - в формате наклейки", - говорится в сообщении.

Отмечено, что особого шарма почтовым маркам добавляет ароматизированная бумага: слегка потерев марки, можно почувствовать аромат жасмина и лаванды.

Эскизы почтовой продукции серии "Садовые цветы" разработала Наталья Кохаль, которая является членом Национального союза художников Украины и автором многих почтовых марок, в частности - "Аист белый" и "Соловей восточный", которые получили первое место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019".

Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится 15 июля в 12:00 в Киеве в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина (метро "Университет").

"Тираж каждой почтовой марки - 100 тысяч экземпляров, номинал - 13,50 грн. Это тариф на пересылку простого письма массой от 50 до 250 г в пределах Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, Укрпочта ввела в обращение марку "Почтальон Федор Фекета", которая номинирована в конкурсе PostEurop на лучшую марку Европы-2020 по теме "Древние почтовые маршруты". Марка посвящена легендарному почтальону из села Турьи Реметы на Закарпатье, который преодолевал ежедневно до 60 километров, доставляя письма.

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