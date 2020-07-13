В Украине вводят в обращение марки необычной формы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда", тираж каждой марки - 100 тысяч штук. Они имеют необычный формат - круглый, а еще напечатаны на самоклеющейся бумаге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.
"Укрпочта 15 июля вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда". Серия "Садовые цветы" является действительно уникальной. Марки "Садовый жасмин" и "Лаванда" имеют необычный формат - круглый, а напечатаны они на самоклеющейся бумаге - в формате наклейки", - говорится в сообщении.
Отмечено, что особого шарма почтовым маркам добавляет ароматизированная бумага: слегка потерев марки, можно почувствовать аромат жасмина и лаванды.
Эскизы почтовой продукции серии "Садовые цветы" разработала Наталья Кохаль, которая является членом Национального союза художников Украины и автором многих почтовых марок, в частности - "Аист белый" и "Соловей восточный", которые получили первое место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019".
Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится 15 июля в 12:00 в Киеве в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина (метро "Университет").
"Тираж каждой почтовой марки - 100 тысяч экземпляров, номинал - 13,50 грн. Это тариф на пересылку простого письма массой от 50 до 250 г в пределах Украины", - добавляется в сообщении.
Напомним, Укрпочта ввела в обращение марку "Почтальон Федор Фекета", которая номинирована в конкурсе PostEurop на лучшую марку Европы-2020 по теме "Древние почтовые маршруты". Марка посвящена легендарному почтальону из села Турьи Реметы на Закарпатье, который преодолевал ежедневно до 60 километров, доставляя письма.