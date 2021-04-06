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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51206 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71489 просмотра

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Великобритания может запретить вакцину AstraZeneca для молодых людей

Великобритания может запретить вакцину AstraZeneca для молодых людей

Киев  •  УНН

 • 18050 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Британский регулятор здравоохранения может ограничить использование AstraZeneca для молодых людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Британский регулятор здравоохранения рассматривает предложение ограничить использование вакцины AstraZeneca среди молодых людей из-за беспокойства по образованию тромбов.

Ранее британский регулятор ранее заявлял, что преимущества вакцины в профилактике COVID-19 значительно превышают любой возможный риск образования тромбов.

По данным Worldometers, в Великобритании зафиксировали 4 362 150 случаев коронавируса, 126 862 человек умерли.

Дополнительно

В Великобритании семь из 30 человек, у которых обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании, впоследствии умерли . При этом в стране сделали более 18 млн прививок препаратом.

Напомним

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca. Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено.

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