Великобритания может запретить вакцину AstraZeneca для молодых людей

Детали

Британский регулятор здравоохранения рассматривает предложение ограничить использование вакцины AstraZeneca среди молодых людей из-за беспокойства по образованию тромбов.

Ранее британский регулятор ранее заявлял, что преимущества вакцины в профилактике COVID-19 значительно превышают любой возможный риск образования тромбов.

По данным Worldometers, в Великобритании зафиксировали 4 362 150 случаев коронавируса, 126 862 человек умерли.

Дополнительно

В Великобритании семь из 30 человек, у которых обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании, впоследствии умерли . При этом в стране сделали более 18 млн прививок препаратом.

Напомним

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca. Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено.