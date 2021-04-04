У США зупинять виробництво вакцини AstraZeneca, де зіпсували партію на 15 млн доз - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена прийняла рішення, що завод Emergent Biosolutions в Балтіморі (штат Меріленд), на чиїх потужностях виробляються вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson, перейде повністю під контроль останньої. Таким чином, виробництво препарату AstraZeneca на цих потужностях буде зупинено, повідомила в суботу газета The New York Times. Раніше на цьому заводі було зіпсовано партію на 15 млн вакцин, передає УНН.
Що відомо
За відомостями газети, на такий крок нова влада США пішли після того, як 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson виявилися зіпсованими через змішання помилково компонентів препаратів двох виробників. Адміністрація Байдена стурбована, що через цей інцидент довіра населення до цих двох препаратів може підірватися, що йде врозріз з планами американської влади прискорити темпи вакцинації в країні.
Деталі
Як зазначає видання, вакцина Johnson & Johnson, на відміну від препарату AstraZeneca, є однокомпонентною, крім цього, американська компанія вже в кінці лютого отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США на використання своєї вакцини в той час, як препарат AstraZeneca поки ще не дозволений до застосування в Сполучених Штатах.
Керівництво AstraZeneca веде переговори з владою США про пошук нового майданчика для виробництва своєї версії вакцини. При цьому представник заводу заявив, що виробництво препарату британсько-шведської компанії не припинятиметься, поки на підприємство не надійде змінена версія договору.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що Johnson & Johnson почне поставки вакцини від коронавірусу до Європи з 19 квітня.