У США зупинять виробництво вакцини AstraZeneca, де зіпсували партію на 15 млн доз - NYT

Що відомо

За відомостями газети, на такий крок нова влада США пішли після того, як 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson виявилися зіпсованими через змішання помилково компонентів препаратів двох виробників. Адміністрація Байдена стурбована, що через цей інцидент довіра населення до цих двох препаратів може підірватися, що йде врозріз з планами американської влади прискорити темпи вакцинації в країні.

Деталі

Як зазначає видання, вакцина Johnson & Johnson, на відміну від препарату AstraZeneca, є однокомпонентною, крім цього, американська компанія вже в кінці лютого отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США на використання своєї вакцини в той час, як препарат AstraZeneca поки ще не дозволений до застосування в Сполучених Штатах.

Керівництво AstraZeneca веде переговори з владою США про пошук нового майданчика для виробництва своєї версії вакцини. При цьому представник заводу заявив, що виробництво препарату британсько-шведської компанії не припинятиметься, поки на підприємство не надійде змінена версія договору.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що Johnson & Johnson почне поставки вакцини від коронавірусу до Європи з 19 квітня.