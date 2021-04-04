В США остановят производство вакцины AstraZeneca, где испортили партию на 15 млн доз - NYT

Что известно

По сведениям газеты, на такой шаг новая власть США пошла после того, как 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения ошибочно компонентов препаратов двух производителей. Администрация Байдена обеспокоена, что из-за этого инцидента доверие населения к этим двум препаратам может подорваться, что идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране.

Детали

Как отмечает издание, вакцина Johnson & Johnson, в отличие от препарата AstraZeneca, является однокомпонентной, кроме этого, американская компания уже в конце февраля получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США на использование своей вакцины в то время, как препарат AstraZeneca пока еще не разрешен к применению в Соединенных Штатах.

Руководство AstraZeneca ведет переговоры с властями США о поиске новой площадки для производства своей версии вакцины. При этом представитель завода заявил, что производство препарата британско-шведской компании не будет прекращаться, пока на предприятие не поступит измененная версия договора.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson начнет поставки вакцины от коронавируса в Европу с 19 апреля.