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В США остановят производство вакцины AstraZeneca, где испортили партию на 15 млн доз - NYT

В США остановят производство вакцины AstraZeneca, где испортили партию на 15 млн доз - NYT

Киев  •  УНН

 • 24467 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено, сообщила в субботу газета The New York Times. Ранее на этом заводе было испорчено партию на 15 млн вакцин, передает УНН.

Что известно

По сведениям газеты, на такой шаг новая власть США пошла после того, как 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения ошибочно компонентов препаратов двух производителей. Администрация Байдена обеспокоена, что из-за этого инцидента доверие населения к этим двум препаратам может подорваться, что идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране.

Детали

Как отмечает издание, вакцина Johnson & Johnson, в отличие от препарата AstraZeneca, является однокомпонентной, кроме этого, американская компания уже в конце февраля получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США на использование своей вакцины в то время, как препарат AstraZeneca пока еще не разрешен к применению в Соединенных Штатах.

Руководство AstraZeneca ведет переговоры с властями США о поиске новой площадки для производства своей версии вакцины. При этом представитель завода заявил, что производство препарата британско-шведской компании не будет прекращаться, пока на предприятие не поступит измененная версия договора.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson начнет поставки вакцины от коронавируса в Европу с 19 апреля.

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