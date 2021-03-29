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Johnson & Johnson почне поставки вакцини від коронавірусу до Європи з 19 квітня

Johnson & Johnson почне поставки вакцини від коронавірусу до Європи з 19 квітня

Київ • УНН

 • 15459 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Компанія Johnson & Johnson заявила в понеділок, що почне поставляти свою вакцину проти COVID-19 до Європи починаючи з 19 квітня. Про це повідомляє агентство AFP, передає УНН.

Деталі

Так, вакцина фармацевтичного гіганта була раніше схвалена регулюючими органами Європейського Союзу. Це сталося в середині березня, після схвалення вакцин, вироблених Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

27 країн ЄС підписали замовлення на 200 мільйонів доз J & J і опціон ще на 200 мільйонів, повідомляє агентство.

Крім того, що вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною, для якої потрібно всього одна ін'єкція, а не дві, її легше зберігати.

Довідка

Варто відзначити, що схвалення вакцини в ЄС - дозволяє її прискорену реєстрацію в Україні. Це стало можливим завдяки внесенню змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Документ встановлює можливість прискореної державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) в разі прийняття такого рішення центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням визначених зобов'язань.

Таке рішення про прискорену державну реєстрацію приймається, зокрема, при наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування було надано компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

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