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Johnson & Johnson начнет поставки вакцины от коронавируса в Европу с 19 апреля

Johnson & Johnson начнет поставки вакцины от коронавируса в Европу с 19 апреля

Киев  •  УНН

 • 15453 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Компания Johnson & Johnson заявила в понедельник, что начнет поставлять свою вакцину против COVID-19 в Европу начиная с 19 апреля. Об этом сообщает агентство AFP, передает УНН.

Детали

Так, вакцина фармацевтического гиганта была ранее одобрена регулирующими органами Европейского Союза. Это произошло в середине марта, после одобрения вакцин, производимых Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

27 стран ЕС подписали заказ на 200 миллионов доз J & J и опцион еще на 200 миллионов, сообщает агентство.

Кроме того, что вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной, для которой нужна всего одна инъекция, а не две, ее легче хранить.

Справка

Стоит отметить, что одобрение вакцины в ЕС - позволяет ее ускоренную регистрацию в Украине. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения.

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

Такое решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или централизованной процедурой компетентным органом Евросоюза.

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