Робітники заводу у США зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Робітники заводу в Балтиморі (США), що виробляє дві вакцини проти коронавірусу, зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson & Johnson, змішавши інгредієнти вакцин. Про це пише УНН з посиланням на The New York Times.
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На період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування, призупинилися майбутні поставки Johnson & Johnson в США. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson & Johnson, які наразі є у США, оскільки їх робили в Нідерландах.
Федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою. Саме з заводу у Балтиморі мали надійти десятки мільйонів доз вакцин. Johnson & Johnson посилила контроль над роботою Emergent BioSolutions.
Нагадаємо
Компанія Johnson & Johnson заявила, що почне поставляти свою вакцину проти COVID-19 до Європи починаючи з 19 квітня. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати одноразову вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson у боротьбі з мутаціями COVID-19.