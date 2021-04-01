Робітники заводу у США зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson

Деталі

На період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування, призупинилися майбутні поставки Johnson & Johnson в США. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson & Johnson, які наразі є у США, оскільки їх робили в Нідерландах.

Федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою. Саме з заводу у Балтиморі мали надійти десятки мільйонів доз вакцин. Johnson & Johnson посилила контроль над роботою Emergent BioSolutions.

Нагадаємо

Компанія Johnson & Johnson заявила, що почне поставляти свою вакцину проти COVID-19 до Європи починаючи з 19 квітня. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати одноразову вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson у боротьбі з мутаціями COVID-19.