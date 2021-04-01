Рабочие завода в США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Рабочие завода в Балтиморе (США), который производит две вакцины против коронавируса, испортили около 15 млн доз вакцины производителя Johnson & Johnson, смешав ингредиенты вакцин. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
На период, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проводит расследование, приостановились будущие поставки Johnson & Johnson в США. Сообщается, что это не повлияет на использование доз вакцины Johnson & Johnson, которые сейчас есть в США, поскольку их делали в Нидерландах.
Федеральные чиновники объяснили инцидент человеческой ошибкой. Именно с завода в Балтиморе должны были поступить десятки миллионов доз вакцин. Johnson & Johnson усилила контроль над работой Emergent BioSolutions.
Напомним
Компания Johnson & Johnson заявила, что начнет поставлять свою вакцину против COVID-19 в Европу начиная с 19 апреля. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать одноразовую вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson в борьбе с мутациями COVID-19.