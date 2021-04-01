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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39581 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57485 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194346 просмотра

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Рабочие завода в США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Рабочие завода в США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 20879 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Рабочие завода в Балтиморе (США), который производит две вакцины против коронавируса, испортили около 15 млн доз вакцины производителя Johnson & Johnson, смешав ингредиенты вакцин. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

На период, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проводит расследование, приостановились будущие поставки Johnson & Johnson в США. Сообщается, что это не повлияет на использование доз вакцины Johnson & Johnson, которые сейчас есть в США, поскольку их делали в Нидерландах.

Федеральные чиновники объяснили инцидент человеческой ошибкой. Именно с завода в Балтиморе должны были поступить десятки миллионов доз вакцин. Johnson & Johnson усилила контроль над работой Emergent BioSolutions.

Напомним

Компания Johnson & Johnson заявила, что начнет поставлять свою вакцину против COVID-19 в Европу начиная с 19 апреля. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать одноразовую вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson в борьбе с мутациями COVID-19.

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