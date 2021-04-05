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Словенія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

Словенія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

Київ • УНН

 • 22375 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Словенія призупиняє вакцинацію жителів молодше 60 років препаратом AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Влада вирішила почекати результатів досліджень. Очікують, що результати досліджень вкажуть на наявність зв'язку між застосуванням цієї вакцини і утворенням тромбів у щеплених людей, пояснила представниця міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо

Німецькі експерти вважають, що у віці до 60 років не слід отримувати другу вакцину AstraZeneca. Адміністрація президента Джо Байдена прийняла рішення, що завод Emergent Biosolutions в Балтіморі (штат Меріленд), на чиїх потужностях виробляються вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson, перейде повністю під контроль останньої. Таким чином, виробництво препарату AstraZeneca на цих потужностях буде зупинено.

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