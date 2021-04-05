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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41650 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59865 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107137 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 22361 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Власти решили подождать результатов исследований. Ожидается, что результаты исследований укажут на наличие связи между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, пояснила представительница министерства здравоохранения.

Напомним

Немецкие эксперты считают, что в возрасте до 60 лет не следует получать вторую вакцину AstraZeneca. Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено.

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