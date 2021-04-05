Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Власти решили подождать результатов исследований. Ожидается, что результаты исследований укажут на наличие связи между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, пояснила представительница министерства здравоохранения.
Напомним
Немецкие эксперты считают, что в возрасте до 60 лет не следует получать вторую вакцину AstraZeneca. Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено.