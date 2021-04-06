Велика Британія може заборонити вакцину AstraZeneca для молодих людей

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Британський регулятор охорони здоров'я розглядає пропозицію обмежити використання вакцини AstraZeneca серед молодих людей через занепокоєння щодо утворення тромбів.

Раніше британський регулятор раніше заявляв, що переваги вакцини у профілактиці COVID-19 значно перевищують будь-який можливий ризик утворення тромбів.

За даними Worldometers, у Великій Британії зафіксували 4 362 150 випадків коронавірусу, 126 862 осіб померли.

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У Великій Британії сім з 30 осіб, у яких виявили тромбоз після щеплення вакциною AstraZeneca в Великобританії, згодом померли. При цьому в країні зробили понад 18 млн щеплень препаратом.

Нагадаємо

Словенія призупиняє вакцинацію жителів молодше 60 років препаратом AstraZeneca. Адміністрація президента Джо Байдена прийняла рішення, що завод Emergent Biosolutions в Балтіморі (штат Меріленд), на чиїх потужностях виробляються вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson, перейде повністю під контроль останньої. Таким чином, виробництво препарату AstraZeneca на цих потужностях буде зупинено.