Великобритания готова предоставить Украине до 500 млн долларов помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете, который должен поддержать стабильность в Украине. Таким образом страна готова предоставить Украине кредитов на сумму до 500 млн долларов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в среду, пишет УНН.
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"Министр иностранных дел Лиз Трасс подтверждает готовность Великобритании гарантировать кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для поддержки Украины и смягчения экономических последствий российской агрессии", - сказано в заявлении.
Детали
В британском МИД уточнили, что Великобритания готова предоставить гарантии кредитования многостороннего банка развития (МБР) для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией.
"Эта экономическая поддержка будет приложением к увеличению поддержки военной техники со стороны Министерства обороны и усилению поддержки гуманитарной системы в Украине", - заявила Трасс.
Что было раньше
Накануне Великобритания объявила, что вводит санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.