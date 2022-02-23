Велика Британія готова надати Україні до 500 млн доларів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Уряд Великої Британії оголосив про новий економічний пакет, який має підтримати стабільність в Україні. У такий спосіб країна готова надати Україні кредитів на суму до 500 млн доларів. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни, опублікованій у середу, пише УНН.
Цитата
"Міністр закордонних справ Ліз Трасс підтверджує готовність Великої Британії гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів доларів для підтримки України та пом'якшення економічних наслідків російської агресії", - сказано в заяві.
Деталі
У британському МЗС уточнили, що Велика Британія готова надати гарантії кредитування багатостороннього банку розвитку (ББР) для проектів, які підтримуватимуть економічну стабільність та життєво важливі реформи, такі як боротьба з корупцією.
"Ця економічна підтримка буде додатком до збільшення підтримки військової техніки з боку Міністерства оборони та посилення підтримки гуманітарної системи в Україні", - заявила Трасс.
Що було раніше
Напередодні Велика Британія оголосила, що запроваджує санкції проти п'яти російських банків та трьох юридичних осіб.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.