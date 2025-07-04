Вечерняя атака рф: число пострадавших в Кривом Роге возросло до 8 4 июля 2025
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате вечерней атаки рф пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. Повреждены два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.
Число пострадавших в Кривом Роге в результате вечерней атаки рф возросло до 8. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Уже 8 пострадавших в Кривом Роге. Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении
По словам главы ОВА, пожары, возникшие из-за атаки, спасатели потушили.
Среди поврежденного – 2 многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.
Вечерний удар рф по Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие04.07.25, 19:11 • 633 просмотра