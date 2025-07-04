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Вечерняя атака рф: число пострадавших в Кривом Роге возросло до 8 4 июля 2025

Киев • УНН

 • 85 просмотра

В Кривом Роге в результате вечерней атаки рф пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. Повреждены два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.

Вечерняя атака рф: число пострадавших в Кривом Роге возросло до 8

Число пострадавших в Кривом Роге в результате вечерней атаки рф возросло до 8. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Уже 8 пострадавших в Кривом Роге. Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении 

- сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, пожары, возникшие из-за атаки, спасатели потушили.

Среди поврежденного – 2 многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.

Вечерний удар рф по Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие04.07.25, 19:11 • 633 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Кривой Рог
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