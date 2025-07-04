Вечірня атака рф: кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 8 4 липня 2025

Кількість постраждалих у Кривому Розі у результаті вечірньої атаки рф зросла до 8. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні - повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.

Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.

Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі