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Вечірня атака рф: кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 8 4 липня 2025

Київ • УНН

 • 307 перегляди

У Кривому Розі внаслідок вечірньої атаки рф постраждало 8 осіб, троє з них госпіталізовані. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель та транспортні засоби.

Вечірня атака рф: кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 8

Кількість постраждалих у Кривому Розі у результаті вечірньої атаки рф зросла до 8. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні 

- повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.

Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.

Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі04.07.25, 19:11 • 693 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Кривий Ріг
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