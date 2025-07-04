Вечірня атака рф: кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 8 4 липня 2025
Київ • УНН
У Кривому Розі внаслідок вечірньої атаки рф постраждало 8 осіб, троє з них госпіталізовані. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель та транспортні засоби.
Кількість постраждалих у Кривому Розі у результаті вечірньої атаки рф зросла до 8. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні
За словами голови ОВА, пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.
Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.
Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі04.07.25, 19:11 • 693 перегляди