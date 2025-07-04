Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

У результаті вечірньої атаки рф у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура, попередньо двоє поранених, передає УНН.

Ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу. Виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі. Інформація уточнюється - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Додамо

Як повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, попередньо відомо про двох поранених.

Ураження об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених - повідомив Вілкул.

За його словами, працюють усі рятувальні та комунальні служби.

Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де й минулого разу – місцеві зрозуміють. Видаватимуться будматеріали, прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста - резюмував Голова Ради оборони Кривого Рогу.

Нагадаємо

У Кривому Розі пролунав вибух під час атаки дронів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про ще два "шахеди" над містом.