Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі
Київ • УНН
У Кривому Розі внаслідок вечірньої атаки рф пошкоджено цивільну інфраструктуру, попередньо двоє поранених. Розгорнуто штаб допомоги, де видаватимуться будматеріали та прийматимуться заяви на матеріальну допомогу.
У результаті вечірньої атаки рф у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура, попередньо двоє поранених, передає УНН.
Ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу. Виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі. Інформація уточнюється
Додамо
Як повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, попередньо відомо про двох поранених.
Ураження об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених
За його словами, працюють усі рятувальні та комунальні служби.
Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де й минулого разу – місцеві зрозуміють. Видаватимуться будматеріали, прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста
Нагадаємо
У Кривому Розі пролунав вибух під час атаки дронів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про ще два "шахеди" над містом.