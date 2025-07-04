Кривий Ріг під атакою дронів, пролунав вибух

У Кривому Розі пролунав вибух, місто під атакою дронів. Про це повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.

Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет - написав Вілкул.

Він також додав, що над містом ще два шахеди.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали шестеро людей, зокрема двоє рятувальників. Ворог завдав повторного удару по прибуттю надзвичайників, пошкодивши чотири пожежно-рятувальні автомобілі.