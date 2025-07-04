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Російська атака на Кривий Ріг: двоє рятувальників постраждали від повторного удару

Київ • УНН

 • 915 перегляди

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали шестеро людей, зокрема двоє рятувальників. Ворог завдав повторного удару по прибуттю надзвичайників, пошкодивши чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

Російська атака на Кривий Ріг: двоє рятувальників постраждали від повторного удару

Серед постраждалих внаслідок російської атаки по Кривому Рогу двоє рятувальників, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали 6 людей, серед них 2 рятувальники. Виникло декілька пожеж 

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, по прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми.

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Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

До ліквідації наслідків залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Роботи тривають.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг
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