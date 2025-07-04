Російська атака на Кривий Ріг: двоє рятувальників постраждали від повторного удару
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали шестеро людей, зокрема двоє рятувальників. Ворог завдав повторного удару по прибуттю надзвичайників, пошкодивши чотири пожежно-рятувальні автомобілі.
Серед постраждалих внаслідок російської атаки по Кривому Рогу двоє рятувальників, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали 6 людей, серед них 2 рятувальники. Виникло декілька пожеж
За даними ДСНС, по прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми.
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Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі.
До ліквідації наслідків залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Роботи тривають.
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