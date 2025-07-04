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Российская атака на Кривой Рог: двое спасателей пострадали от повторного удара

Киев • УНН

 • 107 просмотра

В результате российской атаки по Кривому Рогу пострадали шесть человек, в том числе двое спасателей. Враг нанес повторный удар по прибытии чрезвычайников, повредив четыре пожарно-спасательных автомобиля.

Российская атака на Кривой Рог: двое спасателей пострадали от повторного удара

Среди пострадавших в результате российской атаки по Кривому Рогу двое спасателей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате российской атаки по Кривому Рогу пострадали 6 человек, среди них 2 спасателя. Возникло несколько пожаров 

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по прибытии чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы.

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Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

К ликвидации последствий привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Работы продолжаются.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог
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