Российская атака на Кривой Рог: двое спасателей пострадали от повторного удара

Среди пострадавших в результате российской атаки по Кривому Рогу двое спасателей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате российской атаки по Кривому Рогу пострадали 6 человек, среди них 2 спасателя. Возникло несколько пожаров - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по прибытии чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы.

Атака рф на Кривой Рог: уже шесть пострадавших

Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

К ликвидации последствий привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Работы продолжаются.

Кривой Рог предположительно атаковал российский Су-34, тип цели устанавливается - ВК "Восток"