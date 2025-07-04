Российская атака на Кривой Рог: двое спасателей пострадали от повторного удара
Киев • УНН
В результате российской атаки по Кривому Рогу пострадали шесть человек, в том числе двое спасателей. Враг нанес повторный удар по прибытии чрезвычайников, повредив четыре пожарно-спасательных автомобиля.
Среди пострадавших в результате российской атаки по Кривому Рогу двое спасателей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате российской атаки по Кривому Рогу пострадали 6 человек, среди них 2 спасателя. Возникло несколько пожаров
По данным ГСЧС, по прибытии чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы.
Атака рф на Кривой Рог: уже шесть пострадавших04.07.25, 13:49 • 934 просмотра
Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.
К ликвидации последствий привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Работы продолжаются.
Кривой Рог предположительно атаковал российский Су-34, тип цели устанавливается - ВК "Восток"04.07.25, 14:18 • 372 просмотра