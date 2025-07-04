Кривой Рог под атакой дронов, прозвучал взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв, город под атакой дронов. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет - написал Вилкул.

Он также добавил, что над городом еще два шахеда.

Напомним

В результате российской атаки по Кривому Рогу пострадали шесть человек, в том числе двое спасателей. Враг нанес повторный удар по прибытии чрезвычайников, повредив четыре пожарно-спасательных автомобиля.