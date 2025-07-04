Вечерний удар рф по Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате вечерней атаки рф повреждена гражданская инфраструктура, предварительно двое раненых. Развернут штаб помощи, где будут выдаваться стройматериалы и приниматься заявления на материальную помощь.
В результате вечерней атаки рф в Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура, предварительно двое раненых, передает УНН.
Вечером российская армия снова ударила по Кривому Рогу. Возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие. Информация уточняется
Добавим
Как сообщил Глава Совета обороны города Александр Вилкул, предварительно известно о двух раненых.
Поражение объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых
По его словам, работают все спасательные и коммунальные службы.
Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там где и в прошлый раз – местные поймут. Будут выдаваться стройматериалы, будут приниматься заявления на материальную помощь от города
Напомним
В Кривом Роге прогремел взрыв во время атаки дронов. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о еще двух "шахедах" над городом.