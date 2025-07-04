Вечерний удар рф по Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

В результате вечерней атаки рф в Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура, предварительно двое раненых, передает УНН.

Вечером российская армия снова ударила по Кривому Рогу. Возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие. Информация уточняется - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Добавим

Как сообщил Глава Совета обороны города Александр Вилкул, предварительно известно о двух раненых.

Поражение объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых - сообщил Вилкул.

По его словам, работают все спасательные и коммунальные службы.

Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там где и в прошлый раз – местные поймут. Будут выдаваться стройматериалы, будут приниматься заявления на материальную помощь от города - резюмировал Глава Совета обороны Кривого Рога.

Напомним

В Кривом Роге прогремел взрыв во время атаки дронов. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о еще двух "шахедах" над городом.