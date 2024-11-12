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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вчера россияне провалили штурм на курщине - пресс-офицер 47-й ОМБР

Киев  •  УНН

08:49 • 3897 просмотра

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47-я отдельная механизированная бригада отразила масштабный штурм российских войск на курщине. Оккупанты потеряли 10 единиц бронетехники и понесли значительные потери в живой силе.

В курской области обстановка тяжелая, но контролируемая. Вчера состоялся провальный штурм российских оккупантов. Об этом заявила офицер службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик в эфире телемарафона, передает УНН.

Обстановка тяжелая (на курщине - ред.), но она контролируемая и чего-то критического для воинов Вооруженных сил Украины нет

- сказала Блищик.

Блищик отметила, что 11 ноября был "черный" день для российских оккупантов.

Вчера действительно был "черный" день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. То есть они пытались "залетать" на технике с десантом и штурмовать населенные пункты. Однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й отдельной механизированной бригады. В частности, три БТРа подорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов, а также ПТРК "Стугна"

- рассказала Блищик.

Также по ее словам, были ликвидированы российские захватчики.

Та часть, которой посчастливилось выжить, разбежалась и где-то спряталась в посадках. То есть вчера состоялся провальный штурм российских оккупантов

- заявила Блищик.

Дополнение

Аналитики DeepState сообщали, что в понедельник, 11 ноября было отражено 5 вражеских накатов на новоивановку, что на курщине.

Отмечалось, что чрезвычайно тяжелый день был возле села новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ.

Аналитики сообщили также, что уничтожено не менее 18 ВВТ из 29. Количество мертвых и раненых россиян посчитать трудно, но число может достигать до 300 человек.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский11 ноября утром заявлял, что российские военные, выполняя приказ своего руководства, пытаются в курской области вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь территории, которую Украина держит под контролем.

10 ноября The New York Times сообщало, что российские военные сформировали группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейские войска, для подготовки наступления с целью возвращения территории в курской области.

Военные в Севастополе платят взятки, чтобы не ехать воевать в курскую область1 ноября 2024, 08:02 • 16703 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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