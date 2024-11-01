Военные в Севастополе платят взятки, чтобы не ехать воевать в курскую область
Киев • УНН
Бойцы 810-й бригады морской пехоты рф в Севастополе дают взятки командирам за отсрочку от отправки на курщину. Из-за постоянных потерь личного состава в части - низкое моральное состояние.
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты рф в Севастополе дают взятки командирам, чтобы их не отправляли воевать на курщину. В части фиксируется низкое моральное состояние из-за постоянных потерь личного состава. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", передает УНН.
Детали
Как указали партизаны, в часть почти ежедневно поступают сообщения о новых "двухсотых", погибших на курщине. Командование российской бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается.
Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели товарищей и всеми способами пытаются остаться в Крыму. Из-за этого ряд командиров требует взятки от подчиненных, чтобы предоставить отсрочку и избежать срочной отправки в зону боевых действий
Отмечается, что те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности: занимаются установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику и очень сильно опасаются "сюрпризов" от Сил обороны Украины, которые непременно будут в ближайшее время, отметили партизаны.
Дополнение
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1460 военных, 6 танков и 20 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 696 410 человек личного состава.
Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что военные Северной Кореи, переброшенные в курскую область России, переодеты в российскую форму и оснащены российским вооружением.