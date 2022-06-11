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Ученые создали роботизированный палец, покрытый кожей

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Ученые Токийского университета создали роботизированный палец, покрытый живой кожей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science News.

Детали

Подвижная конструкция для создания дермы была покрыта смесью коллагена и дермальных фибробластов. Затем исследователи наносили на палец кератиноциты, формируя эпидермис.

Через две недели процесс создания живой человеческой кожи был завершен.

Проект оказался вполне успешным. Кожа работа получилась эластичной и способной регенироваться не хуже обычной. Ученые проверили это, сделав надрез и наложив коллагеновую повязку. Порез в течение недели затянулся.

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Как утверждают авторы эксперимента, это можно использовать для создания роботов для сферы здравоохранения или услуг, но не в ближайшее время. Дело в том, что процесс создания и поддержания целостности кожи предполагает постоянное поступление питательных веществ. Ученые буквально поливали робопалец коктейлем из сахаров и аминокислот.

Напомним

NASA создаст команду для изучения непознанных явлений в воздухе.

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