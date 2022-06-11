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Вчені створили роботизований палець, покритий шкірою

Вчені створили роботизований палець, покритий шкірою

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Вчені Токійського університету створили роботизований палець, покритий живою шкірою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science News.

Деталі

Рухлива конструкція для створення дерми була покрита сумішшю колагену та дермальних фібробластів. Потім дослідники наносили на палець кератиноцити, формуючи епідерміс.

Через два тижні процес створення живої людської шкіри було завершено.

Проект виявився цілком успішним. Шкіра робота вийшла еластичною і здатною регенуватися не гірше, ніж звичайна. Вчені перевірили це, зробивши надріз і наклавши колагенову пов’язку. Поріз протягом тижня затягнувся.

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Як стверджують автори експерименту, це можна використовувати для створення роботів для сфери охорони здоров’я чи послуг, але не найближчим часом. Річ у тім, що процес створення та підтримання цілісності шкіри передбачає постійне надходження поживних речовин. Вчені буквально поливали робопалець коктейлем із цукрів та амінокислот.

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