NASA створить команду для вивчення непізнаних явищ у повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Американське космічне агентство NASA заявило у четвер, що створить групу для вивчення невідомих повітряних явищ, пише УНН.
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Нова незалежна група розпочне роботу на початку осені, щоб досліджувати події, які не можна ідентифікувати як літаки чи відомі природні явища.
"Дослідження буде зосереджено на виявленні доступних даних, на тому, як найкраще збирати дані в майбутньому, і на тому, як NASA може використовувати ці дані для просування наукового розуміння UAP", - йдеться у заяві агентства.
Зазначається, що непізнані явища в атмосфері становлять інтерес для національної безпеки та безпеки польотів.
"У нас є доступ до широкого спектру спостережень за Землею з космосу, і це є джерелом життєвої сили наукових досліджень. У нас є інструменти та команда, які можуть допомогти нам покращити наше розуміння невідомого. Це саме визначення, що таке наука. Це те, що ми робимо", - додали в NASA.
Агентство заявило, що немає жодних доказів позаземного походження UAP.
Дослідницьку групу очолить астрофізик Девід Спергель, який є президентом Фонду Саймонса в Нью-Йорку та раніше завідувачем кафедри астрофізики у Прінстонському університеті.