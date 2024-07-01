Вблизи Торецка пограничники из стрелкового оружия сбили разведывательный дрон рф
Киев • УНН
Вблизи Торецка украинские пограничники из стрелкового оружия сбили российский разведывательный беспилотник.
Вблизи Торецка украинские пограничники сбили российский разведывательный беспилотник из стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Луганский пограничный отряд.
Детали
Из стрелкового оружия пограничники подразделения "Феникс" уничтожили воздушный разведывательный дрон оккупантов "Zala"
Военные объяснили, что дрон предназначен для ведения аэроразведки и корректировки вражеской артиллерии.
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Напомним
Представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что июнь оказался значительно более активным и напряженным месяцем по сравнению с маем. По его словам, в течение месяца в Восточной операционной зоне ВСУ уничтожили более 31 000 российских оккупантов.