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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вблизи Торецка пограничники из стрелкового оружия сбили разведывательный дрон рф

Вблизи Торецка пограничники из стрелкового оружия сбили разведывательный дрон рф

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 17:48  •  14185 просмотра

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Вблизи Торецка украинские пограничники из стрелкового оружия сбили российский разведывательный беспилотник.

Вблизи Торецка украинские пограничники сбили российский разведывательный беспилотник из стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на  Луганский пограничный отряд.

Детали 

Из стрелкового оружия пограничники подразделения "Феникс" уничтожили воздушный разведывательный дрон оккупантов "Zala" 

- говорится в сообщении. 

Военные объяснили, что дрон предназначен для ведения аэроразведки и корректировки вражеской артиллерии.

Федоров показал универсального робота Vepr, которого используют Силы обороны1 июля 2024, 17:24 • 14663 просмотра

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что июнь оказался значительно более активным и напряженным месяцем по сравнению с маем. По его словам, в течение месяца в  Восточной операционной зоне ВСУ уничтожили более 31 000 российских оккупантов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
toretskТорецк
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