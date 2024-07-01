Поблизу Торецька прикордонники зі стрілецької зброї збили розвідувальний дрон рф
Київ • УНН
Поблизу Торецька українські прикордонники зі стрілецької зброї збили російський розвідувальний безпілотник.
Поблизу Торецька українські прикордонники збили російський розвідувальний безпілотник зі стрілецької зброї. Про це пише УНН з посиланням на Луганський прикордонний загін.
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Зі стрілецької зброї прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили повітряний розвідувальний дрон окупантів "Zala"
Військові пояснили, що дрон призначений для ведення аеророзвідки та коригування ворожої артилерії.
Федоров показав універсального робота Vepr, якого використовують Сили оборони 01.07.24, 20:24 • 23757 переглядiв
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