Федоров показав універсального робота Vepr, якого використовують Сили оборони

Українські військові активно використовують вітчизняну розробку - універсального робота Vepr, який підсилює можливості ЗСУ та зберігає життя бійців. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

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За словами Федорова, на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1. Посадовець розповів, що Vepr може:

Окрім того, Vepr можна використовувати для навчання снайперів. Військові встановлюють на підйомник мішень, робот рухається, зупиняється в різних точках, а снайпер намагається влучити в ціль.

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Роботом можна не тільки дистанційно керувати, він також може їздити автономно — за заданими координатами. У всіх випадках оператор перебуває в безпеці за кілька кілометрів, а робот дистанційно виконує завдання