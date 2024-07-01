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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Федоров показав універсального робота Vepr, якого використовують Сили оборони

Київ • УНН

 • 23757 перегляди

Українські військові активно використовують 30 універсальних роботів "Vepr", які можуть евакуювати поранених бійців, доставляти боєприпаси, дистанційно мінувати та розміновувати, а також використовуватися для підготовки снайперів, підвищуючи можливості та рятуючи життя солдатів.

Федоров показав універсального робота Vepr, якого використовують Сили оборони

Українські військові активно використовують вітчизняну розробку - універсального робота Vepr, який підсилює можливості ЗСУ та зберігає життя бійців. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі 

За словами Федорова, на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1. Посадовець розповів, що Vepr може:

  • евакуйовувати поранених бійців з поля бою;
  • підвозити боєприпаси та провізію на позиції;
  • дистанційно мінувати;
  • дистанційно розміновувати.

Окрім того, Vepr можна використовувати для навчання снайперів. Військові встановлюють на підйомник мішень, робот рухається, зупиняється в різних точках, а снайпер намагається влучити в ціль.

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Роботом можна не тільки дистанційно керувати, він також може їздити автономно — за заданими координатами. У всіх випадках оператор перебуває в безпеці за кілька кілометрів, а робот дистанційно виконує завдання

- підсумовує Федоров. 

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав робота-логіста Воля-Е, який вже допоміг евакуювати сотню поранених солдатів з поля бою, рятуючи безліч життів.

Володимир Омельченко

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