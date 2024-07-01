Федоров показав універсального робота Vepr, якого використовують Сили оборони
Київ • УНН
Українські військові активно використовують 30 універсальних роботів "Vepr", які можуть евакуювати поранених бійців, доставляти боєприпаси, дистанційно мінувати та розміновувати, а також використовуватися для підготовки снайперів, підвищуючи можливості та рятуючи життя солдатів.
Українські військові активно використовують вітчизняну розробку - універсального робота Vepr, який підсилює можливості ЗСУ та зберігає життя бійців. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
За словами Федорова, на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1. Посадовець розповів, що Vepr може:
- евакуйовувати поранених бійців з поля бою;
- підвозити боєприпаси та провізію на позиції;
- дистанційно мінувати;
- дистанційно розміновувати.
Окрім того, Vepr можна використовувати для навчання снайперів. Військові встановлюють на підйомник мішень, робот рухається, зупиняється в різних точках, а снайпер намагається влучити в ціль.
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Роботом можна не тільки дистанційно керувати, він також може їздити автономно — за заданими координатами. У всіх випадках оператор перебуває в безпеці за кілька кілометрів, а робот дистанційно виконує завдання
Нагадаємо
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав робота-логіста Воля-Е, який вже допоміг евакуювати сотню поранених солдатів з поля бою, рятуючи безліч життів.