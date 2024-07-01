Федоров показал универсального робота Vepr, которого используют Силы обороны

Украинские военные активно используют отечественную разработку - универсального робота Vepr, который усиливает возможности ВСУ и сохраняет жизнь бойцов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, на фронте уже более года работают 30 роботов Vepr от участников кластера Brave1. Чиновник рассказал, что Vepr может:

эвакуировать раненых бойцов с поля боя;

подвозить боеприпасы и провизию на позиции;



дистанционно минировать;



дистанционно разминировать.



Кроме того, Vepr можно использовать для обучения снайперов. Военные устанавливают на подъемник мишень, робот движется, останавливается в разных точках, а снайпер пытается попасть в цель.

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Роботом можно не только дистанционно управлять, он также может ездить автономно - по заданным координатам. Во всех случаях оператор находится в безопасности за несколько километров, а робот дистанционно выполняет задачи - подытоживает Федоров.

Напомним

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал робота-логиста Воля-Е, который уже помог эвакуировать сотню раненых солдат с поля боя, спасая множество жизней.