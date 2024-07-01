Понад 31 тис. окупантів ліквідовано в Східній операційній зоні за останній місяць – Волошин
Київ • УНН
Понад 31 000 російських окупантів було знищено у Східній операційній зоні протягом червня.
Червень виявився значно більш активним та напруженим місяцем порівняно з травнем. Впродовж місяця відбулося понад тисячу боєзіткнень з ворогом, особливо на Курахівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає УНН.
"Протягом минулої доби, по всій лінії фронту відбулось 142 ворожих штурми на позиції наших захисників, з них 138 відбулося у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", а вже на ранок зафіксовано 67 боєзіткнень з противником", - каже Волошин.
Він розповідає, що ворог проводив активні бойові дії в Східній операційній зоні та здійснив майже 4200 тисячі обстрілів, але Сили оборони дають гідну відсіч.
"На нашому напрямку було знищено майже 1000 окупантів, 17 танків, 23 бронемашини, близько 50 гармат і мінометів, а також понад 50 одиниць автомобільної техніки", - додав Волошин.
За його словами, у порівнянні з травнем, червень був дуже гарячим та активним.
"За червень відбулось більше тисячі боєзіткнень з ворогом. росіяни активізували свої зусилля на різних напрямках, зокрема: Курахівський, Покровський, Краматорський та Торецький напрямки. В Східній операційній зоні було знищено більше 31 тисячу окупантів, за останній місяць", - каже він.
Нагадаємо
На фронті минулої доби сталося 142 бої, при чому 42 штурмові дії відбито на Покровському напрямку, на Харківському напрямку бої точилися у районах Липців, Вовчанська та Глибокого.