Июнь оказался значительно более активным и напряженным месяцем по сравнению с маем. В течение месяца произошло более тысячи боестолкновений с врагом, особенно на Кураховском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, передает УНН.

"За прошедшие сутки, по всей линии фронта состоялось 142 вражеских штурма на позиции наших защитников, из них 138 произошло в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", а уже на утро зафиксировано 67 боестолкновений с противником", - говорит Волошин.

Он рассказывает, что враг проводил активные боевые действия в Восточной операционной зоне и совершил почти 4200 тысячи обстрелов, но Силы обороны дают достойный отпор.

"На нашем направлении было уничтожено почти 1000 оккупантов, 17 танков, 23 бронемашины, около 50 орудий и минометов, а также более 50 единиц автомобильной техники", - добавил Волошин.

По его словам, по сравнению с маем, июнь был очень горячим и активным.

"За июнь состоялось более тысячи боестолкновений с врагом. россияне активизировали свои усилия на разных направлениях, в частности: Кураховское, Покровское, Краматорское и Торецкое направления. В Восточной операционной зоне было уничтожено более 31 тысячи оккупантов, за последний месяц", - говорит он.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 142 боя, причем 42 штурмовые действия отбиты на Покровском направлении, на Харьковском направлении бои шли в районах Липцов, Волчанска и Глубокого.