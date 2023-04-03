Убийство владлена татарского может быть свидетельством внутренней борьбы в рф - ISW

Детали

В ISW напомнили, что владлен татарский (максим фомин) был убит в кафе, принадлежащем пригожину.

"Убийство Фомина в баре Пригожина, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера", - говорят эксперты института.

По мнению ISW, "убийство Фомина, возможно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под вопрос главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на свой интерес к должности российского президента – либо как конкурента Путину, либо как его преемник".

"Биография и поведение Фомина несколько напоминают Пригожина – они оба стали известными ультранационалистическими фигурами после того, как отсидели в тюрьме", - отметили в ISW.

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