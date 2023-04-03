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Вбивство владлена татарського може бути свідченням внутрішньої боротьби у рф - ISW

Вбивство владлена татарського може бути свідченням внутрішньої боротьби у рф - ISW

Київ • УНН

 • 959527 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що вбивство владлена татарського може свідчити про внутрішню боротьбу у рф, передає УНН.

Деталі

У ISW нагадали, що владлена татарського (максима фоміна) було вбито у кафе, що належить Пригожину.

"Вбивство Фоміна у барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина та "Вагнера", - говорять експерти інституту.

На думку ISW, "вбивство Фоміна, можливо, було попередженням Пригожину, який все більше ставив під питання головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні і навіть туманно натякав на свій інтерес до посади російського президента – або як конкурента Путіну, або як його наступник ".

"Біографія та поведінка Фоміна дещо нагадують Пригожина – вони обидва стали відомими ультранаціоналістичними фігурами після того, як відсиділи у в'язниці", - зазначили в ISW.

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