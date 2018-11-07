Убийство Гандзюк: под зданием Нацполиции в Херсоне зажгли файеры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108087 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154221 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147661 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137995 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128944 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173522 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Убийство Гандзюк: под зданием Нацполиции в Херсоне зажгли файеры

Убийство Гандзюк: под зданием Нацполиции в Херсоне зажгли файеры

Киев  •  УНН

 • 9981 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Здание Главного управления Нацполиции в Херсонской области, которое расположено в Херсоне, разрисовали, также там жгли файеры. Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в Facebook, передает УНН.

Так, у входа в здание с помощью трафаретов нанесли портрет активистки Екатерины Гандзюк с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?", а на дверях – надпись "убийц на нары".

Как сообщал УНН, сегодня в Херсоне попрощались и похоронили активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября во больницы, где она находилась в течение последних месяцев.

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