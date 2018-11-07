Убийство Гандзюк: под зданием Нацполиции в Херсоне зажгли файеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Здание Главного управления Нацполиции в Херсонской области, которое расположено в Херсоне, разрисовали, также там жгли файеры. Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в Facebook, передает УНН.
Так, у входа в здание с помощью трафаретов нанесли портрет активистки Екатерины Гандзюк с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?", а на дверях – надпись "убийц на нары".
Как сообщал УНН, сегодня в Херсоне попрощались и похоронили активистку Екатерину Гандзюк.
Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября во больницы, где она находилась в течение последних месяцев.