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На прощання з Гандзюк не пустили голову Херсонської ОДА

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. В обласному палаці молоді та студентів у Херсоні проходить церемонія прощання з радницею мера і громадською активісткою Катериною Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою. До будівлі, де проходить церемонія, не впустили голову Херсонської облдержадіміністрації Андрія Гордєєва. Про це передає кореспондент УНН.

Так, до будівлі, де прощаються з активісткою, не пустили голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва.

"Не пустили на прохання близьких і друзів Катерини", – пояснив друг активістки Ілля Зелінський.

На церемонію прийшли близько сотні людей, зокрема це родичі та близькі активістки. Зазначимо, що попрощатися з Гандзюк приїхали її знайомі з інших міст України. Прийшов і міський голова Херсону Володимир Миколаєнко. Від труни ні на мить не відходить батько Катерини Віктор Гандзюк.

УНН веде пряму трансляцію з церемонії прощання.

Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Катерину Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Про смерть активістки у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри, стало відомо 4 листопада.

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