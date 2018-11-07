На прощание с Гандзюк не пустили главу Херсонской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В областном дворце молодежи и студентов в Херсоне проходит церемония прощания с советницей мэра и общественной активисткой Екатериной Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой. К зданию, где проходит церемония, не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Об этом передает корреспондент УНН.
Отметим, что в здание, где прощаются з активисткой, не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.
"Не пустили по просьбе близких и друзей Екатерины", – пояснил друг активистки Илья Зелинский.
Так, к гробу, в которой лежит Екатерина Гандзюк, возложили цветы. На церемонию пришли около сотни человек, в том числе это родственники и близкие активистки. Отметим, что попрощаться с Гандзюк приехали ее знакомые из других городов Украины. Пришел и мэр Херсона Владимир Миколаенко. От гроба ни на минуту не отходит отец Екатерины Виктор Гандзюк.
УНН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания.
Напомним, 31 июля неизвестные облили Екатерину Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. О смерти активистки в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи, стало известно 4 ноября.