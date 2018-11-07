У Херсоні поховали Катерину Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Активістку Катерину Гандзюк, яка померла після нападу на неї з кислотою, поховали сьогодні у Херсоні. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Катерину Гандзюк поховали на кладовищі "Геологів" у Херсоні. Провести активістку в останню путь прийшли її родичі, друзі, знайомі, колеги. Поблизу могили активісти запалили фаєри. Таким чином вони попрощалися з Гандзюк.
Церемонія прощання з активісткою відбулася напередодні у херсонському обласному палаці молоді та студентів. Туди прийшли близько сотні людей. Попрощатися приїхали й з інших міст України. Був присутній мер міста Володимир Миколаєнко. Водночас голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва на церемонію не пустили "на прохання близьких і друзів Катерини".
Нагадаємо, через велику кількість охочих попрощатися з Катериною Гандзюк церемонію перенесли на 13 годину дня.
Як повідомляв УНН, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Жінка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.